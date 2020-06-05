Путину предложили ввести экологию в школьную программу

Урок экологии в школе совершенно необходим, в идеале начать изучение этой темы с детского сада. С таким предложением к президенту обратился глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Министр поднял тему экологического образования в ходе видеоконференции главы государства с экологами и зоозащитниками. Кобылкин считает, что очень важно сделать это не на уровне факультативов, а посредством отдельного урока в школе. "Я бы, может, даже до детских садов дошел", - заметил он.

"Очень важно воспитать достойное поколение", - пояснил инициативу Кобылкин. "Чем раньше, тем лучше", - считает он.

Министр попросил президента поручить организовать такой урок. "Нам есть, чем его наполнить", - заверил он.