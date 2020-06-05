Рапота допустил отмену роуминга в Союзном государстве к октябрю

Целый пакет позитивных решений, достигнутых благодаря энергичным усилим двух стран, озвучил 5 июня госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он прокомментировал итоги состоявшегося в пятницу заседания Группы высокого уровня Совета министров СГ, сообщают новостные каналы.

Во-первых, стало известно, что отраслевые министерства связи России и Беларуси подтвердили намерение отменить роуминг между двумя странами к октябрю текущего года. Эта тема, пояснил Рапота, была внесена в повестку дня заседания, подтвердив, что "у министерств существует "дорожная карта", по которой они должны решить этот вопрос".

Рассматривались на заседании, по его словам, и "вопросы темпов вовлеченности всех игроков в этот процесс. И если подводить итог, то министерства связи обеих стран обещали, что к октябрю они этот вопрос решат", - резюмировал Рапота.

Затрагивались участниками диалога и актуальные энергетические вопросы, сообщил госсекретарь. Министерству энергетики России даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа.

Проясняя ситуацию, которая возникает порой с доступом на российский рынок белорусских предприятий и товаров, Григорий Рапота сделал вывод, что данный вопрос носит не политический, а технологический характер, который требует своего решения. "Скажем, если брать российские электронные торговые площадки, там есть технологические вопросы, связанные с корректировкой форм, которые заполняются при доступе, еще какие-то вещи".

Обсуждался на заседании вопрос о межправительственном соглашении о взаимном признании банковских гарантий, которые необходимы в России при государственных и муниципальных закупках. "Тоже вопрос сугубо технологический", - заметил госсекретарь.

Для решения возникающих проблем Москва и Минск будут совершенствовать соответствующую информационную систему. Уже идет настройка соответствующего механизма, сказал он.

Следует добавить, что активно готовится Постоянный комитет Союзного государства и к участию в предстоящем Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", несмотря на карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Кстати, все вопросы повестки дня рассматривались в пятницу на фоне существующих карантинных мер, введенных из-за коронавируса, которые создают дополнительные проблемы, напомнил Рапота.

Подводя итоги своего выступления перед журналистами, госсекретарь сообщил, что Группа высокого уровня утвердила повестки дня предстоящих заседаний Высшего Госсовета Союзного государства и Совета министров Союзного государства. Стало известно, что следующее заседание Группы высокого уровня стороны решено провести в сентябре.