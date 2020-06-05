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05.06.2020 19:09
Рубрика: Экономика

Реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 0,9%

Текст: Алексей Дуэль

За первые три месяца этого года рост реальных доходов жителей нашей страны составил 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат в докладе "Социально-экономическое положение России (январь-апрель 2020 года)".

При этом номинальные денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в I квартале составили в среднем по стране 31,2 тысячи и 27,5 тысячи рублей соответственно, значится в документе. Таким образом, рост номинальных денежных доходов на душу населения в среднем по стране составил 103,3%, а потребительских расходов - 105,4%.

Фото: Getty Images
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Средняя номинальная зарплата за I квартал составила 48 377 рублей (годовой рост на 8,8%), в марте этот показатель достиг 50 926 рублей (превысив показатель февраля на 7,7%).

Одновременно сбережения населения во вкладах в объеме текущих денежных доходов сократились на 4,5%. Год назад тот же показатель показывал прирост на 1,8%.

Величина среднего по стране прожиточного минимума составила в I квартале этого года 10 609 рублей. Для трудоспособного населения минимальный размер расходов оказался равен 11 510 рублям, для пенсионеров - 8 788 рублям, для детей - 10 383 рублям.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат

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