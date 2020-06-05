Более 100 мотоциклистов ДПС будут дежурить на дорогах Подмосковья

В Подмосковье более 100 специально подготовленных мотоциклистов ДПС станут следить за соблюдением Правил дорожного движения водителями двухколесного моторного транспорта. Специальный профилактический рейд, направленный на владельцев мотоциклов и скутеров, с началом лета стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что с наступлением летнего периода на дорогах Московской области традиционно увеличивается количество мототранспорта. По данным регионального УГИБДД, на территории Подмосковья зарегистрировано более 78 тысяч единиц мототехники. И эта цифра с каждым годом стабильно увеличивается.

"Поэтому для более эффективного надзора за дорожным движением с начала этого летнего сезона на службу заступили более 100 сотрудников специализированного мотовзвода ДПС. Они заранее прошли контраварийную подготовку. Их главной задачей является обеспечение безопасности дорожного движения, а также пресечение грубых правонарушений со стороны водителей мототранспорта, в том числе несовершеннолетних", - рассказали в подмосковном главке МВД.

Отмечается, что в предстоящую субботу на территории 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области (городской округ Истра, деревня Высоково) состоится инструктаж личного состава мотовзвода ДПС, после чего сотрудники отправятся в профилактический рейд по выявлению нарушений, совершаемых водителями двухколесного транспорта.

Ранее "РГ" уже рассказывала о подобных рейдах.