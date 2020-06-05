Больница имени Мухина подготовилась к приему плановых пациентов

Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина завершает перепрофилирование одного из двух корпусов, который принял более 3,5 тысяч пациентов с коронавирусом, и теперь возвращается к обычному режиму работы.

По словам главного врача ГКБ им. Е.О. Мухина Александра Извекова, на сегодняшний день в больнице нет ни одного больного с коронавирусом. "Выздоровевших мы выписали домой, а тех, кто нуждался в продолжении лечения, перевели в другие столичные стационары. Новые пациенты с COVID-19 в нашу больницу уже не поступают. В ближайшее время мы возобновим плановую медицинскую помощь, поступят первые пациенты, нуждающиеся в хирургических операциях", - рассказал он.

Сейчас в больнице проводится демонтаж оборудования и масштабная санитарная обработка. В соответствии с временным стандартом, утвержденным мэром Москвы, койки в палатах устанавливаются с увеличенным расстоянием. Во всех помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

После перепрофилирования, как и в других больницах города, здесь будет обязательный масочный режим и соблюдение социального дистанцирования. Госпитализация будет происходить через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

Перед началом работы по основному профилю тестирование на коронавирусную инфекцию пройдет весь медицинский персонал. Сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.

Тестирование будут проходить и пациенты. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На это время размещение пациентов будет проводиться с соблюдение строгих требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию.

Напомним, по поручению мэра Москвы в ближайшее время пять перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров вернутся к стандартному режиму работы. Подготовительные работы также уже ведутся в госпитале на Шаболовке, в больнице имени Плетнева, в больнице имени Демихова и больнице №31. Вместе с больницей имени Мухина в этих медучреждениях освободится более трех тысяч коек.