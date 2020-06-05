Депутат Мосгордумы выступила за сохранение граффити "АЯ" на жилом доме

Член комиссии Могордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина считает необходимым сохранить граффити "АЯ" на торце жилого дома у станции метро "Беляево". Подробности она рассказала журналистам.

Как рассказала Наталия Метлина, граффити "АЯ" существует с 2014 года, и оно действительно стало визитной карточкой района Беляево. "Сейчас дом поставлен на капитальный ремонт, в нем планируют починить швы между плитами и другие масштабные работы. Сложность заключается в том, что правила проведения капитального ремонта строго регламентированы. Выделяемые на ремонт средства могут быть потрачены только на строго определенные в законе статьи расходов", - сказала Наталия Метлина. - Жители Беляево подготовили петицию к властям с просьбой сохранить арт-объект, который стал важным элементом архитектурного облика города и приобрел большое историко-культурное значение, связанное в том числе с личностью автора стихограммы Дмитрия Пригова".

По мнению депутата, власти города должны вмешаться в эту ситуацию, чтобы разрешить эту нестандартную проблему. "Я не предлагаю отказываться от капремонта, он необходим, дом панельный, но при работе подрядчики должны минимально затронуть районную достопримечательность. После капитального ремонта граффити нужно будет восстановить, выделив на это средства не по программе капремонта, а из других статей бюджета, - сказала Метлина.

Как отметила парламентарий, возможно стоит поставить вопрос об изменении градостроительного кодекса. Тем более, что с каждым годом граффити и муралов, имеющих подлинную художественную ценность в нашем городе становится все больше, проблема из уникальной становится массовой. "Возможно, это выльется в законопроект или в определенные поправки в Градостроительный кодекс", - подытожила она.

Напомним, что в прошлом году власти города приняли закон, согласно которому наносить граффити на здания теперь нужно получив согласования в городских инстанциях, а имеющиеся граффити должны бы узаконены. После вступления в силу закона многие "знаковые" объекты уличного искусства были уничтожены - закрашены. Так закрасили на ул. Раковой портрет известного летчика в честь которого улица и названа. Закрашена картина с аквариумом на Беговой улице и многие другие арт-объекты.