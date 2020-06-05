Электронное голосование по Конституции проведут Москва и Нижегородская область

Заявки на проведения у себя онлайн-голосования по Конституции изначально подали пять регионов - Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. Но ЦИК решил предоставить такую возможность только двум. Заявку Карелии члены комиссии сочли недостаточно подготовленной. Красноярский край подвела разница во времени, а Санкт-Петербург - недочеты в работе избиркомов, которые, как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, сказались на доверии избирателей.

До сих пор электронная форма голосования на федеральном уровне не использовалась, в прошлом году ее впервые задействовала Москва на выборах депутатов столичного парламента в трех округах. Недавно норма о дистанционном голосовании была внесена в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ. Такая возможность предусмотрена и для голосования по поправкам в Основной Закон, которое пройдет по особым правилам. При выборе региона ЦИК учел несколько параметров, в том числе готовность граждан принять участие в онлайн-формате, количество пользователей цифровых услуг, техническую оснащенность избиркомов, готовность общественной палаты региона подготовить наблюдателей на электронное голосование.

Принимается во внимание и эпидемиологическая обстановка в регионе. Как подчеркнула Элла Памфилова, главное достоинство голосования через интернет - его бесконтактность. Форма будет особенно востребована среди тех, кто находится в режиме самоизоляции или выехал на дачи. Подавать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут обладатели подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг. Москвичи смогут это сделать и на госуслугах, и на сайте mos.ru.

Особенность этой кампании - голосовать по интернету можно будет с 25 июня и до 20.00 30 июня. Кто зарегистрировался, но не смог или не захотел воспользоваться ДЭГ, имеет право прийти на свой участок и отдать голос классическим способом 1 июля. Это сделано для того, чтобы исключить возможность двойного голосования. Участковая комиссия через специальный сервис сможет проверить, получал ли гражданин электронный бюллетень. Если не получал - выдаст обычный бумажный.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, ведомство уже сегодня, 5 июня, готово запустить процесс подачи заявлений на участие в ДЭГ через единый портал госуслуг, он уверен, что сбоев не будет. "Портал госуслуг за последние два месяца стал большим окном для предоставления различного рода электронных услуг. Порядка 20 миллионов заявлений было подано для регистрации на портале. У нас был очень высокий трафик. Последнюю неделю мы проводили тесты, позволяющие быть уверенными, что даже если будет массовая нагрузка, мы должны справиться", - заверил глава минкомсвязи. Крайний срок подачи заявления - 21 июня 14.00.

Как пояснил глава Ростелекома Михаил Осеевский, граждане сначала будут заходить в свой личный кабинет на едином портале госуслуг или на mos.ru, затем переходить на портал 2020og.ru, еще раз пройдут идентификацию и затем проголосуют анонимно.

По словам Осеевского, иностранная начинка гаджетов, с которых граждане будут голосовать, никак не помешает работе системы. Хакерских атак в Ростелекоме тоже не боятся, заверил он. Буквально на днях на предварительном голосовании партии "Единая Россия" все технологии, которые будут задействованы в ходе плебисцита по Конституции, были опробованы еще раз и отработали без замечаний, рассказал он.

Тем не менее в Москве намерены провести тестовое голосование, чтобы проверить работоспособность системы. Как рассказал глава профильного управления столичного правительства Артем Костырко, в середине июня обладатели учетных записей на федеральном портале госуслуг и на mos.ru смогут "посмотреть, как это выглядит изнутри и потом принять решение, интересно им такое голосование или нет".

Главное достоинство голосования через интернет - его бесконтактность

Основой для электронного голосования станет московская технология, которая использовалась в прошлом году. Она основана на шифровании посредством четырех ключей, которые хранятся порознь до подведения итогов. После закрытия избирательных участков в 20.00 1 июля начнется сбор ключей в присутствии членов ТИК, наблюдателей и журналистов, результаты поступят в систему ГАС "Выборы". Проводить ДЭГ будет специально созданная территориальная комиссия. В ее состав пригласят войти представителей парламентских и других политических партий, а также членов региональных избиркомов, где пройдет ДЭГ. В ЦИКе считают, что это повысит доверие к новой процедуре.