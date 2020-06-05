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05.06.2020 09:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ко Дню русского языка на ВДНХ пройдут онлайн-чтения и мастер-класс

Текст: Ангелина Зеленькова

Жителей столицы приглашают отпраздновать День русского языка на ВДНХ. Традиционно он отмечается 6 июня, в день рождения классика Александра Пушкина. Все мероприятия пройдут онлайн на официальном сайте ВДНХ, а также будут доступны на страницах выставки в социальных сетях, в Instagram центра "Слово", на YouTube-канале и страницах "Москвариума".

Фото: Харрисон Форман
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"Праздничную онлайн-программу на ВДНХ подготовили центр славянской письменности "Слово", "Москвариум" и выставка "Робостанция". Горожан и жителей других регионов ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и, конечно, чтения произведений Пушкина", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На портале мэра и правительства Москвы уже появилась подробная программа мероприятий. 6 июня в 11.00 пройдет мастер-класс по каллиграфии в Instagram центра славянской письменности "Слово" и на официальном сайте ВДНХ. На нем можно узнать, что такое каллиграмма и составить портрет Александра Пушкина из строк его стихотворений. К мастер-классу нужно подготовиться: взять мягкий простой карандаш, подойдет и обычная шариковая ручка. Участники смогут воспользоваться специальной разлинованной прописью, ссылка для ее скачивания появится в Сети 5 июня в 11.00 и будет доступна до 11.00 12 июня.

Послушать "Сказку о рыбаке и рыбке", написанную А.С. Пушкиным в 1833 году, можно в 12.00 на YouTube-канале и официальных страницах "Москвариума" в социальных сетях. Произведение классика прочтут артисты театра и кино Игорь Коровин и Анастасия Макарова, которые будут находиться возле главного морского аквариума, а зрители смогут рассмотреть обитателей "Москвариума", в частности, золотую рыбку.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Встретиться с жителями "Робостанции" можно в 15.00. Отрывки из стихотворений Александра Пушкина в режиме реального времени продекламируют роботы Теспиан и Борис. Увидеть их можно будет в группе ВДНХ в социальной сети "Одноклассники".

Напомним, День русского языка был учрежден ООН в 2010 году, а в 2011-м этот день стал российским государственным праздником. Большинство мероприятий в городе пока проходят онлайн, но столичные власти постепенно смягчают ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. ВДНХ, ландшафтный парк и парк "Останкино" открыты с 1 июня. Находиться на территории выставки можно в масках и перчатках при условии соблюдения социальной дистанции. Ознакомиться подробнее с правилами посещения ВДНХ можно на ее официальном сайте.

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