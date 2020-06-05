Мошенник пытался получить страховку по поддельным документам

В Мещанском районе Москвы задержан подозреваемый в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО столицы.

В полицию поступило заявление от представителя одной их страховых компаний о предполагаемом факте мошенничества. Полицейские установили, что в организацию обратился гражданин, автомобиль которого застрахован по полису ОСАГО, и сообщил о наступлении страхового случая. Он представил при этом необходимые документы и заявление по выплате страхового возмещения на сумму более 1 миллиона рублей. Однако эти документы вызвали у сотрудников сомнения в подлинности.

Сотрудники уголовного розыска в Большом Сергиевском переулке задержали подозреваемого - 29-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что ранее автомобиль задержанного попал в ДТП, но авария не была надлежащим образом оформлена. Гражданин изготовил и предъявил в страховую компанию для получения выплаты поддельные документы. Злоумышленник не смог довести свой замысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.