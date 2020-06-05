Новости

Путин поручил внести поправки по предотвращению ЧС как в Норильске 15:03
Богатая могила юного принца этрусков обнаружена в Вульчи 15:02
ГАЗ открестился от возрожденной "Волги" на базе Skoda Octavia 15:00
У главврача калининградского кардиоцентра нашли коронавирус 14:57
Физики допустили, что черные дыры могут быть голограммой 14:54
Канал Nickelodeon решил поддержать протесты и напугал детей до слез 14:52
Оператор "Дюны" Дени Вильнева сравнил ее со "Звездными войнами" 14:50
Страны Евросоюза откроют внутренние границы до 1 июля 14:45
Росгидромет обнародовал данные об усилении вспышек на солнце 14:43
В Пермском крае продлили ограничения из-за COVID-19 14:41
Лукашенко рассказал об итогах переговоров с премьером Венгрии 14:40
Верховный суд признал террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" 14:40
Радиоведущая Юлия Норкина умерла на 54-м году жизни 14:35
Медцентры Минобороны в Дагестане оснастят ПЦР-лабораториями 14:34
В Москве трое грабителей разбили банкомат с шестью миллионами рублей 14:28
Мошенник пытался получить страховку по поддельным документам 14:28
Мосгорсуд назначил 10 суток административного ареста журналисту Илье Азару 14:23
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав курьеров в Москве 14:17
Депутат Мосгордумы выступила за сохранение граффити "АЯ" на жилом доме 14:09
В Кремле заявили о фиксации последствий пандемии 14:04
В Нижегородской области часть трассы М-7 перекрыли из-за ДТП с фурами 14:03
Видео: как новый Toyota RAV4 прошел краш-тесты JNCAP 14:00
Колокольцев представил личному составу заместителя министра Лебедева 13:59
Бэтмену Роберта Паттинсона "подобрали" актера на роль Робина 13:59
Синоптики рассказали, сколько в Москве продлится аномальная жара 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 14:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенник пытался получить страховку по поддельным документам

Текст: Михаил Фалалеев

В Мещанском районе Москвы задержан подозреваемый в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО столицы.

В полицию поступило заявление от представителя одной их страховых компаний о предполагаемом факте мошенничества. Полицейские установили, что в организацию обратился гражданин, автомобиль которого застрахован по полису ОСАГО, и сообщил о наступлении страхового случая. Он представил при этом необходимые документы и заявление по выплате страхового возмещения на сумму более 1 миллиона рублей. Однако эти документы вызвали у сотрудников сомнения в подлинности.

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-торговли

Сотрудники уголовного розыска в Большом Сергиевском переулке задержали подозреваемого - 29-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что ранее автомобиль задержанного попал в ДТП, но авария не была надлежащим образом оформлена. Гражданин изготовил и предъявил в страховую компанию для получения выплаты поддельные документы. Злоумышленник не смог довести свой замысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"
Захарова ответила на провокационное заявление японского политолога по Курилам
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
ВОЗ: Отказ от вакцинации от COVID-19 станет опасным явлением
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет