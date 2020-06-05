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05.06.2020 11:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Московские кладбища останутся закрытыми в Родительскую субботу

Текст: Александр Мелешенко

Столичные кладбища останутся закрытыми для свободного посещения в Родительскую субботу, как и в другие дни в рамках указа мэра Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Троицкая вселенская родительская суббота в этом году отмечается 6 июня. "В православной традиции это время особого поминовения усопших и прежде всего - своих почивших родителей. Однако в связи с распоряжением мэра Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения", - объяснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Напомним, кладбища Москвы закрыты для свободных посещений с 9 апреля. Посещать их можно только для прощания с умершими при условии соблюдения социальной дистанции и других мер предосторожности. При этом в ГБУ "Риутал" отметили, что горожане могут воспользоваться дистанционными услугами учреждения, включая уборку и возложение цветов на месте захоронения.

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