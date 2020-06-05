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05.06.2020 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москву украсят около полумиллиона "квадратов" цветников

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Фото: Комплекс городского хозяйства
Фото: Комплекс городского хозяйства

Общая площадь цветников, которые украсят Москву этим летом, составит около полумиллиона квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях и набережных, вдоль основных магистралей, - отметил Петр Бирюков. - Сейчас вместо отцветающих тюльпанов на клумбы высаживают бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии, а всего к сезону было подготовлено свыше 52 миллионов единиц цветочной рассады, в том числе более 33 миллионов однолетних растений".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, самые красивые цветники оформят на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце.

Заместитель мэра напомнил, что высадка цветов в Москве традиционно начинается после установления стабильной теплой погоды. Обычно в преддверии майских праздников распускаются тюльпаны, луковицы которых высаживают осенью, а в конце апреля их дополняют виолой.

"В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса было выполнено весеннее оформление только части городских площадей. Так, ко Дню Победы украсили самый большой цветник Москвы, расположенный возле Триумфальной арки, его площадь составляет почти шесть тысяч квадратных метров, - отметил глава комплекса городского хозяйства. - Специалисты высадили там более 300 тысяч цветов виолы, которые дополнили 100 тысяч тюльпанов, распустившихся к празднику".

Петр Бирюков сообщил, что в июле и августе однолетники начнут разбавлять многолетниками. Их общее число составит более 1,2 миллиона штук - вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

"Яркие цветочные клумбы будут радовать москвичей до осени, а в конце сентября - октябре начнется высадка 12,5 миллиона луковиц тюльпанов, которые зацветут весной следующего года", - отметил он.

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