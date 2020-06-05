Синоптики рассказали, сколько в Москве продлится аномальная жара

Летняя погода постепенно возвращается в столичный регион: с каждым днем будет только теплее, а на следующей неделе придет жара.

Как сообщает центр погоды "Фобос", 5 июня воздух в Москве прогреется только до 20 градусов. Еще теплее станет в субботу и воскресенье: термометры покажут 24-27 градусов. А с 8 июня начнется 30-градусная жара и задержится, по предварительным расчетам, до конца рабочей недели.

В июне, отмечают синоптики, обычно фиксируется один-два таких жарких дня, а за весь год - около пяти.