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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин анонсировал радикальные меры по снятию ограничений в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Столицу ожидают более серьезные решения по ослаблению ограничений, которые могут произойти уже на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти могут принять решение о следующем этапе снятия ограничений 8 июня, так, что интервал между этапами составит семь дней.

Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается

"Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - сказал Собянин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Градоначальник отметил, что снятие ограничений стало возможным, так как "положительная динамика сохраняется: меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей".

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