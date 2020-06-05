Собянин анонсировал радикальные меры по снятию ограничений в Москве

Столицу ожидают более серьезные решения по ослаблению ограничений, которые могут произойти уже на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти могут принять решение о следующем этапе снятия ограничений 8 июня, так, что интервал между этапами составит семь дней.

"Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - сказал Собянин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Градоначальник отметил, что снятие ограничений стало возможным, так как "положительная динамика сохраняется: меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей".