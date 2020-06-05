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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Голос с расстояния

Электронное голосование по поправкам в Конституцию актуально для Москвы
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 121(8175)
Мэр столицы Сергей Собянин назвал актуальным для города электронное голосование по поправкам в Конституцию в условиях пандемии.

Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Провести его в электронном формате смогут всего несколько регионов. Требования к городам-кандидатам, о чем ранее говорила глава ЦИК Элла Памфилова, будут жесткими, поэтому придется пройти через серьезный фильтр. "Для Москвы это всегда актуально, - заявил Сергей Собянин в интервью ТАСС. - Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода другим электронным формам голосования".

Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом

Москва уже знакома с электронным голосованием: таким способом осенью прошлого года горожане выбирали депутатов Московской городской думы. Проголосовать онлайн, с компьютера, планшета или смартфона, могли жители трех избирательных округов. Им нужен был только интернет, доступ к mos.ru и подтвержденная по всем правилам учетная запись.

Эксперимент тогда признали успешным: явка превысила 90%, в то время как на классические избирательные участки пришли 21,77% избирателей, то есть в четыре раза меньше. Электронные выборы привлекли и немало молодежи - им было проще отдать свой голос, сидя дома или в парке. Взломать систему во время выборов и повлиять на результат волеизъявления никто не смог - в электронном голосовании именно это считается главным риском.

Подать заявку на участие в эксперименте жители столицы могли заранее.

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