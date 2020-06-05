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05.06.2020 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Угонщик в Химках протащил владелицу авто километр по дороге

Текст: Михаил Фалалеев
Подмосковные полицейские задержали автоугонщика.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дежурную часть УМВД России по ородскому округу Химки поступило заявление от жительницы Москвы о том, что неизвестный мужчина около одного из домов на Ленинском проспекте похитил ее легковой автомобиль. Стоимость авто - более миллиона рублей.

Выяснилось, что женщина в ночное время, увидев своего знакомого, остановила машину на проезжей части и вышла из нее, оставив иномарку с заведенным двигателем и открытой дверью. В этот момент мимо проходил злоумышленник, который увидел, что автомобиль не заперт, быстро подошел к нему, сел и резко тронулся. Потерпевшая, пытаясь остановить правонарушителя, схватилась за дверь. В итоге ее протащило около километра по дороге, после чего она упала, а иномарка скрылась.

Фото: iStock
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В течение часа похищенное транспортное средство было обнаружено, а подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний уроженец Оренбургской области, временно проживающий на территории городского округа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Машина возвращена владелице. Сотрудники полиции устанавливают причастность фигуранта уголовного дела к совершению других преступлений.

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