В Белгороде экс-сотрудник налоговой осужден за хищение 46 млн

Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор бывшему сотруднику управления Федеральной налоговой службы по региону: было доказано, что он "в составе группы лиц совершил хищение средств федерального бюджета в особо крупном размере через подконтрольные ему коммерческие структуры путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость". Уголовные дела против него и других участников преступления были возбуждены следственным отделом УФСБ России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в рамках расследования было установлено, что сотрудник налоговой службы и владелец одной из фирм "вступили в преступный сговор, в результате чего путем обмана похитили из федерального бюджета денежные средства на сумму более 46 миллионов рублей".

Помимо этого, чиновник покровительствовал другим коммерческим структурам, подконтрольным подельнику.

В результате экс-сотрудник налоговой службы приговорен к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, владелец фирмы - лишен свободы на три года и оштрафован на 500 тысяч рублей. Помимо этого, в доход государства были конфискованы изъятые сотрудниками УФСБ России по Белгородской области денежные средства и недвижимость. У чиновника - шесть объектов стоимостью свыше 7,3 миллиона рублей, у его подельника - три объекта и два миллиона рублей.

- Гражданский иск в размере 46 миллионов рублей подсудимыми удовлетворен в полном объеме, - отметили в УФСБ по Белгородской области. - Приговоры суда вступили в законную силу.