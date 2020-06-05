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05.06.2020 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белгороде экс-сотрудник налоговой осужден за хищение 46 млн

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор бывшему сотруднику управления Федеральной налоговой службы по региону: было доказано, что он "в составе группы лиц совершил хищение средств федерального бюджета в особо крупном размере через подконтрольные ему коммерческие структуры путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость". Уголовные дела против него и других участников преступления были возбуждены следственным отделом УФСБ России по Белгородской области.

В Уфе директора фирмы осудили за хищение 33 миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в рамках расследования было установлено, что сотрудник налоговой службы и владелец одной из фирм "вступили в преступный сговор, в результате чего путем обмана похитили из федерального бюджета денежные средства на сумму более 46 миллионов рублей".

Помимо этого, чиновник покровительствовал другим коммерческим структурам, подконтрольным подельнику.

В результате экс-сотрудник налоговой службы приговорен к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, владелец фирмы - лишен свободы на три года и оштрафован на 500 тысяч рублей. Помимо этого, в доход государства были конфискованы изъятые сотрудниками УФСБ России по Белгородской области денежные средства и недвижимость. У чиновника - шесть объектов стоимостью свыше 7,3 миллиона рублей, у его подельника - три объекта и два миллиона рублей.

- Гражданский иск в размере 46 миллионов рублей подсудимыми удовлетворен в полном объеме, - отметили в УФСБ по Белгородской области. - Приговоры суда вступили в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

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