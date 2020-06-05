В Москве для лечения пациентов с COVID-19 используют барокамеры

Новую методику лечения пациентов с COVID-19 начали применять в столице. Экспериментальный метод лечения опробует НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

Согласно данным портала, врачи лечат пациентов с помощью гипербарической оксигенации (ГБО) или насыщают кровь кислородом при повышении атмосферного давления. Уже проведено 108 таких баросеансов для 25 пациентов. Как отмечают врачи, состояние пациентов после процедуры улучшается, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

Директор НИИ Сергей Петриков поясняет, что задача процедуры - попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией.