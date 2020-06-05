В Москве трое грабителей разбили банкомат с шестью миллионами рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании оперативниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу столицы троих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата.

По словам Ирины Волк, в отдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы безопасности финансово-кредитной организации о том, что в помещении банка на Лермонтовском проспекте сработала сигнализация.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники в медицинских масках с помощью троса, прикрепленного к автомобилю, разбили терминал. В тот момент в нем находилось свыше шести с половиной миллионов рублей. Однако сообщники не успели реализовать свой план и вынуждены были скрыться.

В городе Королеве Московской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Еще один соучастник был задержан в Волгоградской области.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.