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05.06.2020 17:12
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В Нововоронеже состоялась экопрогулка

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды или День эколога. Он отмечается с 1973 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Цель праздника - донести важность сохранения природы до каждого человека, живущего на Земле.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В центре Нововоронежа - города-спутника Нововоронежской АЭС - расположен парк, который является природной дубовой рощей. В канун Дня эколога сотрудники Нововоронежской АЭС - помощник директора Инна Кудряшова и ведущий инженер-химик Татьяна Кащенко - организовали видео- экопрогулку по парку, задача которой - еще раз рассказать об истории и самобытности любимого места горожан .

"В 1957 году сюда прибыли первостроители и стали разбивать палатки. Потом для удобства проживания решили поставить вагончики-бытовки. Нововоронежская АЭС была объявлена ударной комсомольской стройкой, и молодежь, которая приезжала сюда на возведение первых объектов Нововоронежской АЭС (тогда ГРЭС), сразу же обратила внимание на дубовую рощу. Вокруг сплошной песок, и вдруг - такой оазис, подаренный природой. Люди еще тогда поняли: этот уникальный природный объект нужно обязательно сохранить в первозданном виде для будущих поколений. Мы с коллегами решили снять видеоролик, чтобы рассказать горожанам о его истории", - говорит Инна Кудряшова.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежский городской парк - сложившаяся и динамически развивающаяся экосистема. Все пять царств живой природы образуют удивительное сообщество парка, который так и хочется назвать лесом. Здесь представлены различные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, мхов и лишайников, грибов, насекомых, зверей и птиц.

"Вопросы охраны окружающей среды и надлежащего исполнения требований природоохранного законодательства РФ в приоритете у Нововоронежской АЭС. На предприятии функционирует система экологического менеджмента, в штате работает отдел охраны окружающей среды. Ежегодно мы проводим природоохранные мероприятие: зарыбление водных объектов, экологические субботники, высадку деревьев и кустарников. Затраты Нововоронежской АЭС на охрану окружающей среды в 2019 году составили 23 млн 922 тыс. рублей. За 55 лет эксплуатации не было оказано негативного влияния на окружающую среду", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Хочется, чтобы этот удивительный уголок Нововоронежа был сохранен для будущих поколений, для активных "живых" квестов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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