В России стало больше домов, где нельзя шуметь и наливать спиртное

Серия региональных законов защитила покой жильцов многоэтажных домов. Теперь в России стало еще больше территорий, где нельзя шуметь и пить спиртное.

За шум заплатишь!

В Смоленской области в июне заработал закон о тишине.

Запрет на действия или бездействие, в результате которых возникает громкий шум или нарушается спокойствие граждан, актуален в будни с 22:00 до 07:00. По субботам - с 23:00 до 07:00. А в воскресенье и нерабочие праздничные дни - с 23:00 до 09:00.

Норма не распространяется на действия, направленные на предупреждение или пресечение правонарушения, предотвращение или ликвидацию последствий аварий и ЧС, выполнение неотложных работ для обеспечения личной и общественной безопасности граждан либо для работы объектов жизнеобеспечения населения. А также на законно проводимые массовые мероприятия. Звуки сирен скорой помощи, пожарных и полиции, естественно, тоже не будут рассматриваться как противозаконные.

Параллельно вступают в силу поправки в областной КоАП, устанавливающие ответственность за ночной шум. Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф: для граждан - от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от трех до десяти тысяч, для юридических - от пяти тысяч до пятнадцати.

Наливайки закрываются в июне

В Архангельской области запретили продажу спиртного в кафе, барах и ресторанах с залами площадью до 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах. И это не временно - а навсегда и не связано с коронавирусом.

Федеральный закон в мае этого года ввел запрет на торговлю алкоголем в таких питейных заведениях с залами менее 20 "квадратов". При этом регионы получили право устанавливать свои ограничения для "наливаек". В Поморье решили распространить запрет на залы гораздо большей площади.

"Как правило, под такие кафе и бары покупают двух-трехкомнатные квартиры, которые затем переводят в нежилые помещения, - пояснил заместитель председателя областного собрания Александр Дятлов. - Поэтому мы взяли за основу норму в 50 квадратных метров. Тысячи северян обратились с просьбами закрыть "наливайки", где постоянно распивают спиртное и нарушают общественный порядок".

В Смоленской области тоже в июне вступил в силу аналогичный закон, где тот же ориентир - 50 квадратных метров. И в Костромской области. Но здесь пошли дальше. Запретили продажу алкоголя не только в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, но и на прилегающих к ним территориях. Есть и другие нюансы.

Костромской закон запрещает продавать алкоголь в барах, кафе и других точках общепита с залом обслуживания посетителей площадью менее 50 квадратных метрах в Костроме, Волгореченске, Галиче, Шарье, Буе и Мантурове. В остальных населенных пунктах региона разрешенная площадь рюмочных составляет более 25 квадратных метров.

Многие из так называемых закусочных лишь маскируются под заведения общепита, чтобы иметь законную возможность круглосуточно торговать алкоголем, в том числе и в ночное время. И жители домов часто жаловались на подобные заведения.

Что касается прилегающих к домам территориях, где тоже запрещены "наливайки", то их границы будут определять органы местного самоуправления.

На магазины, расположенные в жилых домах, этот закон не распространяется. Они могут продавать алкоголь в разрешенное время: с 08:00 до 23:00.

Ранее аналогичные законы по тишине и против "наливаек" приняли и другие регионы, ориентируясь на федеральные документы с поправкой на местные особенности.