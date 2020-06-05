В Тамбове создали графеновый фильтр для воды

Ученые Тамбовского государственного технического университета создали новые наноматериалы для очистки воды на основе графена. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Материалы, которые используются для водоподготовки сегодня, уже не соответствуют современным задачам. Сельскохозяйственные пестициды с каждым годом становятся все более концентрированными и токсичными. Еще более опасны диоксины и отходы радиоактивных веществ. Для очистки вод от подобных загрязнений мы предложили наши разработки на основе графена. Это сам по себе уникальный материал, но его можно еще улучшить, смешав с различными модификаторами и добавками. Полученные нанопродукты в десятки раз эффективнее материалов, используемых сейчас, - рассказал доцент ТГТУ Александр Бураков.

Новую технологию очистки бытовых вод разработали по заданию Минобрнауки РФ. Опытные образцы материалов показали хорошие результаты при очистке воды от тяжелых и редкоземельных металлов, нефтепродуктов, синтетических красителей и пестицидов. Разработка получилась не только эффективной, но и бюджетной, что в перспективе может обеспечить ей высокую конкурентоспособность на мировом рынке, отметили в вузе.