В Тверской области 16 человек обворовали завод на 7 млн рублей

В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в краже имущества на одном из предприятий областного центра.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники похищали с территории завода товарно-материальные ценности - электроинструменты, запасные части, расходные материалы и спецодежду. Сначала они прятали украденные вещи в тайниках, оборудованных на предприятии, а затем вывозили в специально подготовленных грузовых автомобилях.

Чтобы сбывать сбыта похищенное, предполагаемый организатор противоправной деятельности приобрел офисное помещение и планировал открыть интернет-магазин. А пока продажи осуществлялись на сайтах бесплатных объявлений. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 7 миллионов рублей.

По подозрению в совершении преступления задержаны 16 жителей Твери и Тверской области. Выяснилось, что все они являются действующими или уже уволенными работниками предприятия, где происходили кражи.

В ходе обысков в офисе, гаражных боксах, автомобилях подозреваемых и по местам их проживания изъята часть похищенного имущества. Обнаружены банковские карты, денежные средства и тетради с записями, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.