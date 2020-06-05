В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как из окон дома идет густой черный дым.

В пресс-службе столичного управления МЧС "РГ" рассказали, что спасателям поступил вызов по поводу возгорания в доме №7 корпус 3 на Дорожной улице.

На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали горение. "Горели личные вещи и мебель в одной из квартир на общей площади около 30 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе. - В ходе работ по ликвидации возгорания один человек был спасен и передан медикам для осмотра и оказания помощи. К сожалению, еще один человек погиб".