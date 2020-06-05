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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку

Текст: Михаил Фалалеев
Очередной "пир во время чумы" остановила столичная полиция.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в ходе отработки оперативной информации полицейскими в арендуемом помещении на Варшавском шоссе было установлено более 50 граждан, присутствовавших на дискотеке.

Фото: iStock
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У двух посетителей обнаружили наркотическое средство - мефедрон. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

В ходе осмотра помещения с использованием служебно-розыскной собаки было обнаружено и изъято два свертка, в которых находилось наркотическое вещество - мефедрон. Установлено лицо, хранившее это наркотическое средство, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на привлечение его к уголовной ответственности.

В отношении 48 лиц, присутствовавших на дискотеке, были составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы". В результате проведенных мероприятий установлен организатор данного досуга. Им оказался житель Московской области.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление собственников помещения, с целью привлечения к административной ответственности.

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