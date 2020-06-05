Заммэра Москвы: Самый острый период ограничений уже позади

По его словам, с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли в Москве впервые вырос более чем на 10 процентов и достиг 6 миллиардов рублей.

"Открытие торговли позволило удвоить темпы восстановления экономики, - подчеркнул заммэра. - Большинство отраслей из списка наиболее пострадавших на прошлой неделе показали двузначный рост среднесуточного оборота: розничная и оптовая торговля - 17,3%; общественное питание - 16,8%; гостиничный бизнес - 30,2%; стоматология - 11%, бытовые услуги - 32%".

Ефимов уверен, что свою эффективность доказали меры поддержки бизнеса, принятые городскими властями - за время пандемии было утверждено четыре пакета мер, призванных помочь пережить кризис разным отраслям. Все они основаны на предложениях самих предпринимателей.