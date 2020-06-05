Харбинский политехнический университет отметит 100-летие онлайн

7 июня Харбинский политехнический университет (ХПУ) будет отмечать 100-летний юбилей своего основания.

В течение 15 часов университет будет вести прямую онлайн-трансляцию в мультимедийном формате. Можно будет посмотреть воспоминания преподавателей и студентов вуза, приблизиться к истории и сегодняшней жизни учебного заведения.

Прямая трансляция будет идти в официальном микроблоге ХПУ и на других онлайн-платформах. Все преподаватели, студенты и выпускники университета благодаря облачным технологиям получат возможность у себя дома или за рубежом посмотреть теплые и волнующие моменты 100-летней истории своей alma mater.