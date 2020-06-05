На Камчатке построят экодеревню в парке "Три вулкана"

Парк "Три вулкана" получил официальный статус сотого резидента территории опережающего развития "Камчатка", сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение подписали генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин и генеральный директор компании Дмитрий Окороков.

В районе сопки Горячей планируют построить экологическую деревню на 1000 гостиничных номеров, 17 километров горнолыжных трасс с двумя канатными дорогами, которые будут доступны всем посетителям парка круглый год.

Новый резидент ТОР вложит в инвестиционные проекты 15 миллиардов рублей до 2028 года. Средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов на территории Камчатки. В туристическом кластере будет создано почти 900 новых рабочих мест, построены новые инженерные и транспортные объекты.

"Камчатка - это жемчужина с точки зрения инвестиционной привлекательности в сфере туризма. В то же самое время посмотреть его можно только "диким образом": не хватает гостиниц, маршрутов, сервиса. На сегодняшний день реализация этого проекта имеет особое значение, потому что перемещение по земному шару просто ограничено. И сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы создать условия для отдыха наших людей в России", - отметил заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.