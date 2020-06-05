На Камчатке вертолеты Ка-29 нанесли удары по "кораблям" противника

На Камчатке экипажи транспортно-боевых вертолетов Ка-29 Тихоокеанского флота провели учение. Во время него они атаковали береговые и надводные цели условного противника.

- Два Ка-29 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами и авиационными пушками по мишенной позиции, имитирующей малоразмерные надводные корабли условного противника, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что экипажи отработали и поражение целей на побережье. Огонь вели по мишеням, обозначающим укрепленные огневые точки, боевую технику и личный состав десанта "противника".

Во время тренировки было выполнено 15 пусков авиационных ракет.

Справка "РГ"

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, разработанный в ОКБ имени Н. И. Камова в начале 1980-х годов. Он предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.