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05.06.2020 08:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На кинофестивале в Приморье покажут картины из Гренландии и Панамы

Текст: Ирина Дробышева
Фото: Пресс-служба МКФ Фото: Пресс-служба МКФ
Фото: Пресс-служба МКФ

Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет не в сентябре, когда на юге Приморья царит "бабье лето", а на месяц позже - с 10 по 16 октября. Представители оргкомитета рассказали на первой онлайн-конференции, что, несмотря на пандемию коронавируса, интерес к участию высокий: кинематографисты из более 100 стран прислали в отборочную комиссию порядка 1400 лент.

Фото: youtube
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"Мы впервые получили картины из Гренландии, Панамы, Маврикия и Судана. У нас сложилось 18 программ, в том числе конкурсная, "Кино России", программа для тинейджеров, документальное кино, три ретроспективы и другие. Из новинок - "Бриннеровские чтения", посвященные 100-летию звезды Голливуда Юла Бриннера, родившегося во Владивостоке. Мы покажем фильмы с его участием, организуем встречи с его сыном Роком, который стал талисманом нашего фестиваля, и еще кое-что придумали, но это сюрприз. Окончательно мы сформируем программу в середине июля, так как заявки на участие еще поступают", - рассказал программный директор фестиваля Юрий Гончаров.

Самая большая неопределенность - участие звездных гостей, которые должны приехать во Владивосток в новые даты, не побоявшись эпидемиологической ситуации в мире.

"Вот когда куплю всем билеты, тогда смогу назвать конкретные имена", - заверил генеральный директор "Меридианов Тихого" Ефим Звеняцкий.

Но президент кинофестиваля Андрей Кончаловский подтвердил, что прилетит. А режиссер Павел Лунгин, подключившись к онлайн-конференции, пообещал привезти новый фильм, снятый по произведению известного израильского писателя Меира Шалева.

"Я рад передать привет своему любимому фестивалю, надеюсь встретиться. "Эсав" - современная история о братьях-близнецах, семейная драма с библейским подтекстом об отношениях между самыми близкими родственниками", - рассказал Павел Лунгин.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Кинофестиваль "Меридианы Тихого"

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