В Магаданской области накажут организаторов выпускного в школе

В поселке Омсукчан Магаданской области провели выпускной в школе с участием одиннадцатиклассников и их родителей, несмотря на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

"В Омсукчане самостоятельно приняли решение, нарушив ограничительные меры и подвергнув риску здоровье не только выпускников, но и родителей, и педагогов. В местном управлении образования согласились, что эти действия были непродуманными, безответственными, и что они примут меры", - приводит РИА Новости слова министра образования региона Анжелы Шурхно.

В адрес главы Омсукчанского округа направлено письмо с просьбой провести служебную проверку и наказать виновных, нарушивших приказ министерства образования области и рекомендации Минпросвещения РФ.

Всего в субъекте зарегистрировано 315 случаев заражения COVID-19, 203 пациента выздоровели.