Сахалинский депутат ответил на призыв отобрать у России Южные Курилы

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал призыв журналиста из Японии "отобрать Южные Курилы у России" очередным сотрясением воздуха, сообщает РИА Новости.

"Россия на всех уровнях неоднократно заявляла о статусе Курильских островов как неотъемлемой части нашего государства. Сахалинская дума также много раз выражала аналогичную точку зрения", - цитирует агентство слова депутата.

По словам Козлова, жители области проголосуют за принятие поправки в Конституцию РФ о территориальной целостности страны.

"Потому что бесконечные и беспочвенные заявления, звучащие с противоположной стороны пролива Лаперуза, надоели и нам", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов, призвав вернуть все четыре.

В 2019 году в Токио решили убрать из "Синей книги" формулировку о принадлежности Южных Курил к японской территории. Ее заменили на более мягкую, указав, что власти намерены решить эту территориальную проблему и заключить мирный договор с российской стороной. Впоследствии это вызвало волну критики со стороны оппозиции по отношению к кабинету японского премьера Синдзо Абэ.