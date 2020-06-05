В Хабаровском крае режим самоизоляции снимут с 11 июня

В Хабаровском крае режим самоизоляции отменят с 11 июня, сообщил губернатор Сергей Фургал во время прямого эфира в Instagram.

"Ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией в регионе напряженно-стабильная. В течение двух недель у нас постоянно растет количество выздоровевших, иногда их больше чем новых случаев COVID-19", - отметил Сергей Фургал.

По его словам, с 11 июня будут работать детские сады, однако для их посещения необходимо будет взять справку о состоянии здоровья в поликлинике, которые уже открыты.

Также начнут функционировать предприятия общественного питания, правда, с некоторыми ограничениями и новыми правилами.

"Особое внимание уделим людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Но режим изоляции для них отменяется тоже. При первых же симптомах будем принимать меры", - сказал губернатор.

Всего в регионе 2333 случая заражения новой инфекцией, 1211 пациентов выздоровели, 14 скончались.