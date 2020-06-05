В Харбине открылось свыше 2,2 тысяч базовых станций 5G

Филиалы трех операторов China Unicom, China Telecom и China Mobile в Харбине запланировали построить за первое полугодие 2020 года 3918 базовых станций 5G и инвестировать в их создание 1,9 миллиарда юаней.

Об этом сообщили в Харбинском комитете промышленности и информатизации.

Станции будут охватывать все городские районы, уезды, важные транспортные узлы, метро и другие важные места. В настоящее время в Харбине уже были возведены 2262 базовые станции 5G.

- Общий план работы разбит на три этапа, - рассказал Чжан Лайбинь, заместитель генерального директора харбинского филиала компании China Tower Co., Ltd., которая отвечает за строительство станций. - На первом этапе мы были сосредоточены на густонаселенных городских районах, охватывали такие ключевые места, как центральные деловые и торговые районы, вузы, правительственные здания, больницы, транспортные узлы.

Во второй половине 2019 года было завершено сооружение более 500 станций, которые обеспечили связью пятого поколения известные достопримечательности города - Софийский собор и Солнечный остров, Большой театр Харбина и Телебашню Дракона, а также Центральную улицу.

В настоящее время стартовали работы второго этапа. Расширяется покрытие сетью 5G в основных городских районах и главных местах уездов. Ожидается, что к концу 2020 года будет завершено строительство около 7030 базовых станций.

В 2021 году, на третьем этапе внимание сфокусируется на глубоком покрытии городских районов и распространении сигнала 5G в сельской местности.