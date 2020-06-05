Видео: В Хабаровске очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка

В Хабаровске очевидец аварии спас ребенка, который выпал из салона машины на дорогу.

ДТП произошло утром 4 июня на пересечении улиц Павла-Морозова - Бийская. Водитель Toyota Hiace решил развернуться в неположенном месте. Когда он совершал маневр, в него врезалась проехавшая на запрещающий сигнал светофора Toyota Carina.

Как видно на записи с камер видеонаблюдения, от удара из окна микроавтобуса вылетел мальчик. Очевидец ДТП среагировал мгновенно. Он подхватил ребенка и унес с дороги, чем спас ему жизнь. Еще секунда - и малыш мог попасть под колеса автомобиля собственного отца. Тот потерял сознание от удара, и неуправляемую машину закрутило на дороге.

Как уточнили в краевом управлении ГИБДД, женщина за рулем Toyota Carina была пьяна. Водителя Hiace госпитализировали с травмой головы, а мальчика отпустили на амбулаторное лечение.