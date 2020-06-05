Студенты пришли на помощь врачам в ковидных больницах

Студенты Пермского государственного медицинского университета вышли на работу в лечебные учреждения региона. Некоторым из них предстоит вплотную столкнуться с опасным и малоизученным новым заболеванием - COVID-19.

Как пояснили в вузе, дело это сугубо добровольное. Более того, ни один студент был бы допущен к инфицированным больным без его письменного согласия. Все они, независимо от специализации, прошли теоретическую подготовку по COVID-19.

На практику вышло около 900 будущих медиков, сообщила проректор по образовательной деятельности Медуниверситета Наталья Минаева. Это студенты четвертого и пятого курсов специальностей "лечебное дело", "педиатрия", "медико-профилактическое дело". В больницы и поликлиники отправятся также стоматологи и специалисты сестринского дела.

Часть из них, более 200 человек, уже давно трудится в медучреждениях края и совмещает учебу с работой. "В лечебных учреждениях, где находятся пациенты с новой вирусной инфекцией, уже работают 70 человек, - пояснила Наталья Минаева. - Еще около пятидесяти подтвердили согласие пройти практику именно в таких больницах. Остальные займутся консультационной поддержкой населения, будут участвовать в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с COVID-19, проводить профилактические и разъяснительные мероприятия".

Практика студенту зачтется и в том случае, если он работал волонтером: взаимодействовал с социальными службами, доставлял людям на самоизоляции продукты и лекарства.

"На учебном совете, - рассказала Наталья Минаева, было решено поощрить студентов, выбравших местом прохождения практики учреждения, где лечат пациентов с COVID-19. в какой именно форме это будет сделано, пока открыт, но обязательно будет решен, - заверила она". Как? Это пока решается. И поощрять будет кого.

Например, группа студентов работала в хирургических отделениях МСЧ № 1, а после перепрофилирования больницы остались во вновь образованных инфекционных отделениях. Не покинули свои медицинские посты и студенты, которые работали в других медучреждениях - в реанимации, кардиологических отделениях. Теперь они ежедневно борются с коронавирусной инфекцией. Студенты медвуза работают с самыми тяжелыми случаями COVID-19 в терапевтическом корпусе Пермской краевой клинической больницы, который был экстренно перепрофилирован в инфекционную больницу.

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