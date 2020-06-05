Студенты пришли на помощь врачам в ковидных больницах

Новости

Суд назначил восемь лет административного надзора Варваре Карауловой 07:08
В Приамурье осудили разрушивших снежный городок вандалов 07:02
Ученые КНР и Ирландии рассказали о влиянии гипертонии на смертность от COVID-19 06:54
На Камчатке построят экодеревню в парке "Три вулкана" 06:35
На Камчатке впервые открылась онлайн-ярмарка местных производителей 06:29
Российские ученые открыли новый способ поиска жизни на Марсе 06:14
Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории Германии 05:54
Руководители "Роскосмоса" и НАСА обсудят вопросы изучения Луны 05:39
В Хабаровском крае вахтовик похитил три килограмма золота и серебра 05:20
Власти Боливии закроют свои посольства в Никарагуа и в Иране 05:15
В Сирии 11 беженцев покинули лагерь Эр-Рукбан под наблюдением военных РФ 05:14
Небензя напомнил ООН о праве Ирана на разработку космических программ 05:01
На Камчатке вертолеты Ка-29 нанесли удары по "кораблям" противника 04:56
Вывозной рейс вернет в Москву россиян из Бразилии, Аргентины, Чили и Кубы 04:05
В Приморье отменили 14-дневный карантин для приезжающих 04:04
Мексиканские военные изъяли почти 10 тонн наркотиков на границе с США 03:51
В США скончался последний получатель пенсии ветерана Гражданской войны 03:26
В Нью-Йорке минувшей ночью арестовали 300 участников акций протестов 03:12
ВВС США: На орбите обломки бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров 03:03
Застрявшие в Уругвае россияне вылетят вывозным рейсом из Буэнос-Айреса 02:38
Посольство РФ в Аргентине эвакуировали второй раз за неделю 02:33
Вильфанд: Аномальное тепло придет в европейскую часть России 01:51
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал проект новых санкций США 01:45
Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о вакцинировании от COVID-19 01:03
Антонов: Россия готова обсуждать с США Договор по открытому небу 00:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Студенты пришли на помощь врачам в ковидных больницах

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Студенты Пермского государственного медицинского университета вышли на работу в лечебные учреждения региона. Некоторым из них предстоит вплотную столкнуться с опасным и малоизученным новым заболеванием - COVID-19.
Фото: Евгений Козырев Фото: Евгений Козырев
Фото: Евгений Козырев

Как пояснили в вузе, дело это сугубо добровольное. Более того, ни один студент был бы допущен к инфицированным больным без его письменного согласия. Все они, независимо от специализации, прошли теоретическую подготовку по COVID-19.

На практику вышло около 900 будущих медиков, сообщила проректор по образовательной деятельности Медуниверситета Наталья Минаева. Это студенты четвертого и пятого курсов специальностей "лечебное дело", "педиатрия", "медико-профилактическое дело". В больницы и поликлиники отправятся также стоматологи и специалисты сестринского дела.

Фото: Евгений Козырев/РГ
Как живут врачи из "желтой" и "красной" зон ковидных больниц

Часть из них, более 200 человек, уже давно трудится в медучреждениях края и совмещает учебу с работой. "В лечебных учреждениях, где находятся пациенты с новой вирусной инфекцией, уже работают 70 человек, - пояснила Наталья Минаева. - Еще около пятидесяти подтвердили согласие пройти практику именно в таких больницах. Остальные займутся консультационной поддержкой населения, будут участвовать в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с COVID-19, проводить профилактические и разъяснительные мероприятия".

Практика студенту зачтется и в том случае, если он работал волонтером: взаимодействовал с социальными службами, доставлял людям на самоизоляции продукты и лекарства.

"На учебном совете, - рассказала Наталья Минаева, было решено поощрить студентов, выбравших местом прохождения практики учреждения, где лечат пациентов с COVID-19. в какой именно форме это будет сделано, пока открыт, но обязательно будет решен, - заверила она". Как? Это пока решается. И поощрять будет кого.

Фото: Татьяна Андреева
Проект психологической поддержки #МыРядом подвел итоги работы

Например, группа студентов работала в хирургических отделениях МСЧ № 1, а после перепрофилирования больницы остались во вновь образованных инфекционных отделениях. Не покинули свои медицинские посты и студенты, которые работали в других медучреждениях - в реанимации, кардиологических отделениях. Теперь они ежедневно борются с коронавирусной инфекцией. Студенты медвуза работают с самыми тяжелыми случаями COVID-19 в терапевтическом корпусе Пермской краевой клинической больницы, который был экстренно перепрофилирован в инфекционную больницу.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал проект новых санкций США
Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о вакцинировании от COVID-19
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря