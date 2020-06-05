У главного федерального инспектора Кировской области выявили COVID-19

Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов заболел COVID-19. Об этом "РГ" сообщил источник в правительстве региона.

В пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО сказали, что Владимир Климов находится на больничном под наблюдением врачей, лечится дома, но о диагнозе ничего сказать не могут.

По данным на 5 июня в Кировской области выявлено 2137 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 32 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 18 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 13 человек - на ИВЛ.