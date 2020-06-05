В центре Перми полицейские открыли огонь по автомобилю нарушителя

В центре Перми на перекрестке улиц Газеты "Звезда" и Луначарского вчера вечером произошло ДТП: ВАЗ 2109 столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД. Виновник аварии проигнорировал требования сотрудников полиции остановиться и выйти из салона автомобиля, а затем попытался скрыться с места происшествия.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, экипаж патрульного автомобиля ГИБДД устремился в погоню за нарушителем. Полицейским пришлось применить табельное оружие и сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, а также по колесам автомобиля. Машину удалось остановить через несколько кварталов, на улице Монастырской.

Виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол за управление автомобилем без прав и неповиновение полиции. Кроме того, оказалось, что задержанный является фигурантом уголовного дела, которое в настоящее время передано в суд.