В Перми от коронавируса умерли два медика

В Перми скончались два медицинских работника с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации губернатора.
Одна из погибших врачей работала в городской больнице имени Граля, вторая - на станции скорой помощи. Кроме COVID-19, у них были сопутствующие заболевания.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова выразила соболезнование семьям умерших медиков и заявила, по фактам их смерти будет проведена служебная проверка, чтобы оценить качество лечения.
Всего в Пермском крае выявлено 1962 случая коронавируса. Из них 1118 пациентов выздоровели, еще 781 - на лечении, 2633 - на карантине по предписанию главного санитарного врача.