В Пермском крае продлили ограничения из-за COVID-19

Пятого июня власти Прикамья приняли решение продлить ограничительные меры в регионе до 15 июня. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что из-за высокого ежедневного прироста заболеваний коронавирусной инфекцией полностью снимать ограничения рано. По-прежнему в Прикамье не разрешены массовые мероприятия, работа предприятий общепита, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.

В тоже время в Пермском крае отменен двухнедельный карантин для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Тем не менее термоконтроль в аэропорту и на железнодорожных вокзалах продолжает действовать.

На 5 июня в Пермском крае зарегистрировано 2011 больных COVID-19.