В пермском лесу третий день подряд ищут пропавшего ребенка

В Прикамье пропал 10-летний мальчик, житель поселка Лель Гайнского района. Он уехал в лес на велосипеде 3 июня и не вернулся с прогулки.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время по указанию начальника регионального МВД генерал-лейтенанта полиции Михаила Давыдова на место происшествия направлены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы и кинологи со служебно-розыскными собаками. Для поисков пропавшего ребенка задействован вертолет и квадрокоптеры с системами видеонаблюдения.

Мальчик был одет в футболку синего цвета, шорты цвета хаки и резиновые тапочки. У него русые волосы, рост 120 сантиметров. Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего ребенка, просьба обратиться в ближайший отдел полиции.

Следственный комитет подключился к поискам ребенка, возбуждено уголовное дело об убийстве.