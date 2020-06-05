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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Житель Удмуртии установил рекорд России по скандинавской ходьбе

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Житель Удмуртии Михаил Пасынков установил рекорд России по скандинавской ходьбе. За сутки без отдыха он прошел 134 километра 830 метров.

Фото: iStock
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Его путь пролегал по набережной Воткинска. Этот город Пасынков выбрал не случайно - он не только его родина, но и место, где родился композитор Петр Чайковский, чье 180-летие отмечают в этом году. По этой причине маршрут также пролегал по памятным местам, связанным с детством композитора.

- Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал. Скандинавская ходьба - это самый безопасный вид спорта с удивительным результатом. Когда-то я похудел на 30 килограммов, а сегодня рад, совершить рекорд России в своем родном городе. Это возможность проявить себя, поправить здоровье, найти для себя новых добрых знакомых. Присоединяйтесь, - прокомментировал Михаил Пасынков.

Кстати, в 2019 году он уже устанавливал суточный марафон по скандинавской ходьбе и прошел 123 километра 400 метров. Прежний рекорд принадлежал москвичу Дмитрию Ерохину, который прошел 128 километров.

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