Житель Удмуртии установил рекорд России по скандинавской ходьбе

Житель Удмуртии Михаил Пасынков установил рекорд России по скандинавской ходьбе. За сутки без отдыха он прошел 134 километра 830 метров.

Его путь пролегал по набережной Воткинска. Этот город Пасынков выбрал не случайно - он не только его родина, но и место, где родился композитор Петр Чайковский, чье 180-летие отмечают в этом году. По этой причине маршрут также пролегал по памятным местам, связанным с детством композитора.

- Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал. Скандинавская ходьба - это самый безопасный вид спорта с удивительным результатом. Когда-то я похудел на 30 килограммов, а сегодня рад, совершить рекорд России в своем родном городе. Это возможность проявить себя, поправить здоровье, найти для себя новых добрых знакомых. Присоединяйтесь, - прокомментировал Михаил Пасынков.

Кстати, в 2019 году он уже устанавливал суточный марафон по скандинавской ходьбе и прошел 123 километра 400 метров. Прежний рекорд принадлежал москвичу Дмитрию Ерохину, который прошел 128 километров.