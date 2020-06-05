Более 2200 предпринимателей Новосибирской области получат господдержку

В Новосибирской области одобрены порядка 2200 обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) об отсрочке кредитных платежей и реструктуризации кредитов. Также обращения касаются господдержки по кредитам, выданным предпринимателям в 2020 году на неотложные нужды для сохранения занятости.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в период противодействия коронавирусу губернатором региона Андреем Травниковым 8 апреля 2020 года утвержден план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики. Правительством области дополнительно к федеральным мерам разработаны два пакета региональных мер поддержки.

По данным ситуационного центра УФНС России по Новосибирской области, с 1 апреля по 29 мая 2020 года от граждан поступило 322 обращения об отсрочке налоговых платежей, из них более 60 процентов от всех обращений - от субъектов МСП.

В пресс-службе регионального УФНС уточнили, что свыше 44,5 тысячи налогоплательщиков, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, могут обратиться в налоговый орган за отсрочкой (рассрочкой) по налоговым платежам и страховым взносам в упрощенном порядке.

Кроме того, согласно постановлению правительства РФ № 576 от 24 апреля 2020 года 36,4 тысячи новосибирских налогоплательщиков, в том числе 9,8 тысячи юридических лиц и 26,6 тысячи индивидуальных предпринимателей, имеют право на субсидию, направленную на частичную компенсацию затрат, понесенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Основное условие для получения - сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

По оперативным данным, в налоговые органы Новосибирской области поступило более 20 тысяч заявлений от налогоплательщиков.

В минпромторге региона сообщили, что в настоящее время фонды поддержки предпринимательства (Фонд развития МСП - Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования) реализуют свои программы и антикризисные продукты. Например, предпринимателям предлагается продлить договоры поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период (кредитные каникулы до 6 месяцев), изменить графики гашения микрозаймов.

Справка "РГ"

Консультационную поддержку МСБ оказывают специалисты регионального центра "Мой бизнес" по телефону: 8-800-600-34-07 (по будням до 18.00). Фонд микрофинансирования - тел. 209-13-33, Гарантийный фонд - тел. 222-60-41.