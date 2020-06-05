В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"

В Кремле ответили на заявления о якобы возможной национализации "Норникеля".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле неизвестно об этом. "Мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет. Мы не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил", - заметил он.

На вопрос, можно ли считать призывы из Госдумы отстранить на время расследования руководство компании силовым давлением, Песков подчеркнул, что, безусловно, силовое давление абсолютно недопустимо.

"Первоочередная задача, которую поставил президент - ликвидация последствий аварии. Все ведомства и компания достаточно активно вовлечена в процесс ликвидации", - констатировал представитель Кремля. Другая задача - в рамках законодательства произвести расследование причин произошедшего, и если такие есть - призвать к закону, заключил он.