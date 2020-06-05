В Новосибирске завершат строительство коллектора на реке Ельцовке-1

В Новосибирске к концу июля завершится реализация крупного инфраструктурного проекта - на улице Галущака будет введен в строй коллектор для реки Ельцовки-1 общей протяженностью 196 метров. Проект реализует муниципалитет совместно с инвестором.

Старт строительству был дан в 2018 году. Это последний открытый участок Ельцовки-1 на отрезке между Красным проспектом и улицей Нарымской. Коллектор соединит уже закрытые участки реки. Ход работ обсудили участники выездного совещания, которое провел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Берег Ельцовки-1 - это последний неблагоустроенный участок в этом районе. В последнее время река стала представлять серьезную опасность: во время ливней, таяния снега уровень воды поднимается и подмывает берег, на котором стоят многоквартирные дома, - объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть необходимость прокладки коллектора.

Специалисты также заметили, что несколько лет назад забитая мусором река едва не стала причиной чрезвычайной ситуации. Тогда из-за высокого уровня воды возникла угроза подтопления целого ряда объектов. В их числе жилые дома, детский сад, торговые центры. Кроме того, овраг, по которому протекает река, постоянно осыпается.

По данным пресс-центра мэрии, проектировщиком объекта и исполнителем работ выступает МУП "Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений". Но в реализации проекта принимает участие и частный инвестор.

- Мы заключили договор, согласно которому 70 миллионов рублей дает инвестор, еще 70 миллионов рублей - город, - отметил глава города.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В новосибирской мэрии считают, что ввод в эксплуатацию коллектора откроет новые возможности для благоустройства, озеленения и дальнейшего развития территории прилегающего микрорайона. Здесь запланировано строительство многоквартирного дома и социальных объектов. Также зарезервировано место для школы на тысячу мест, которая очень нужна развивающемуся микрорайону. На остальной территории предполагается обустроить парковую зону.

Согласно плану развития прилегающей территории частные дома, расположенные на правом берегу Ельцовки-1, будут снесены. Это немногим более десятка строений.

- В конце июня управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений завершит обустройство коллектора и водосбросных канализационных камер. После чего площадку передадут застройщику - компании "Сибирь Девелопмент", - резюмировал мэр.