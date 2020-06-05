В Томске на чиновницу возбудили дело за вырубку лип

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей департамента городской администрации Томска. Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Этой весной на главной улице Томска - проспекте Ленина - рекламщики варварски обкорнали молодые липы. Деревья, которые радовали горожан шикарными кронами, превратились в обрубленные пеньки. Возмущенные томичи сообщили о случившемся в городскую администрацию. Как выяснилось, липы изуродовали сотрудники рекламной организации. Деревья загораживали расположенные вдоль дороги щиты и билборды.

- По предварительным данным, должностное лицо департамента дорожной деятельности и благоустройства томской администрации, получив информацию о том, что работники ООО "Группа компаний Зонд-реклама" незаконно повредили ряд объектов городского общественного пространства, не привлекло юридическое лицо к административной ответственности, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Томской области Елена Лебедева.

Вместо того чтобы наказать рекламщиков, чиновница отдала руководству вышеуказанной коммерческой организации распоряжение о полном уничтожении деревьев. В СК считают, что таким способом было решено скрыть факт их варварской обрезки. А горожанам ответили, что все идет по плану. На этом месте, якобы, высадят новые деревья.

В департаменте дорожной деятельности и благоустройства томской администрации и в офисе коммерческой организации прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.