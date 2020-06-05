Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте СУСК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, злоумышленник пристегнул наручниками бизнесмена к батарее в его квартире, где избивал его и угрожал ему ножом, требуя изменить адрес поставки товара. Когда партия медицинских изделий прибыла в указанное место, сообщники обвиняемого перевезли груз в Москву, чтобы продать его.

Полностью реализовать преступный замысел им не удалось: предприниматель, освободившись, обратился с заявлением в полицию. Злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска. В ходе обысков на оптовой базе в Москве была обнаружена и изъята часть партии масок, похищенных у предпринимателя. Однако выяснилось, что примерно половина товара продана.

Задержанному предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы и разбое, он арестован. Следствие устанавливает личности его сообщников.