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05.06.2020 09:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье решили найти неизвестные следы динозавров

Текст: Михаил Сухарев
В Кисловодске продолжают изучать единственный в России природный объект с сохранившимися отпечатками ног древних рептилий. Как рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете, есть вероятность, что на подобных участках следоносного слоя могут храниться и другие отпечатки.
След игуанодона в Кисловодске. Фото: Пресс-служба СКФУ След игуанодона в Кисловодске. Фото: Пресс-служба СКФУ
След игуанодона в Кисловодске. Фото: Пресс-служба СКФУ

Кусок породы со следами динозавра обнаружили в Кисловодске на территории местного водоканала почти 40 лет назад, с тех пор многие ученые занимались его исследованием.

Фото: pixabay.com
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Уже давно известно, что отпечатки принадлежат игуанодону - травоядному динозавру, который жил 120-130 миллионов лет назад. Он ходил на задних ногах, поэтому вся масса трехтонной рептилии приходилось на две конечности.

По словам ученых, чтобы сохранились древние следы, должны одновременно совпасть множество факторов.

- Чтобы лапы игуанодона оставили следы на породе, - эта порода должна быть пластичной, то есть не рассыпчато-мягкой, а способной деформироваться и сохранять в последующем измененную форму. Это соответствует строго определенному периоду формирования осадочных отложений, - рассказал инженер-лаборант кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Михаил Шерстюков.

Сравнить это можно со следами, которые дети любят оставлять в свежем, еще пластичном бетоне - спустя сутки, когда он застынет, оставить их уже нельзя, пройди хоть сто человек.

В случае Ставропольского края, фрагмент скальной стены откололся как раз в том месте где находились спрятанные миллионы лет следы, до этого они находились на глубине около 5,5 метров в скале.

Фото: iStock
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Сейчас туристов и горожан к плите не подпускают, но исследователи предлагают перенести находку на территорию Национального парка "Кисловодский", где будет обеспечена ее доступность, а также надлежащий уход и сохранность. Пока ученые проводили исследования плиты, они пришли к выводу, что в этом районе можно найти и другие свидетельства существования древних пресмыкающихся на территории сегодняшнего Кисловодска.

- Есть предположение, что на обнажениях данного следоносного слоя могут быть найдены следы и иных древних рептилий, не только игуанодона. Ученые СКФУ планируют продолжить эти исследования, имеющие важное значение для науки, - заявили в пресс-службе вуза.

Чтобы продолжить научные исследования в этом направлении, инициативная группа подала заявку на грант в Русское географическое общество в номинации "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО", а также в один из крупных отечественных фондов на грантовый конкурс "Музей 4.0".

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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