Военных поблагодарили за помощь Дагестану в борьбе с COVID-19

Строительство медицинских центров, открытие полевых госпиталей и работы по дезинфекции, которые проводят военнослужащие в Дагестане, по мнению официальных представителей республики, помогут побороть захлестнувшую регион эпидемию коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны России, строительство медцентров, рассчитанных в общей сложности на 200 мест, ведется в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов выразил благодарность военным от имени представляющих Дагестан членов СФ и Госдумы. Он сравнил ситуацию с распространением инфекции с борьбой с бандформированиями в 2000-х годах, почеркнув, что, также, как и тогда, "дагестанцы испытывают законное чувство неразрывного единства с армией и всей страной".

В письме, направленном, в адрес Минобороны РФ, Ильяс Умаханов сообщил, что люди верят, что обладающие передовыми методиками и современным оборудованием военные медики помогут кардинально переломить ситуацию с COVID-19.

По данным оперативного штаба Дагестана, 5 июня по республике зарегистрировано 5587 случаев коронавируса, прирост за последние сутки составил 124 человека. С начала эпидемии умерло 288 человек, 4520 - выздоровели