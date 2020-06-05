У главврача калининградского кардиоцентра нашли коронавирус

Главному врачу федерального кардиоцентра, расположенного в поселке Родники под Калининградом, Юрию Шнейдеру, диагностировали COVID-19. Учреждение закрыто на обсервацию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

По информации штаба, у других сотрудников кардиоцентра и пациентов коронавирус не выявлен. Несмотря на это, было принято решение об обсервации. Ведь главный врач регулярно участвовал в обходах и контактировал с большим количеством людей.

Новых пациентов учреждение не принимает. Медики и больные, которые уже находятся в кардиоцентре, останутся там на период самоизоляции. Проводится эпидемиологическое расследование.