Новости

В Петербурге в пайках для детсадовцев нашли притворившуюся сайрой сельдь 19:35
В России покажут второй сезон интернет-шоу "Пережить, чтобы помнить" 19:23
Российская компания зарегистрировала три тест-системы на антитела 19:13
Реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 0,9% 19:09
Ученые сделали из титаната кальция самый маленький в мире лазер 19:07
Посольство РФ в Бишкеке представило список ближайших авиарейсов из Киргизии в РФ 18:45
Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья 18:41
В США неизвестный открыл стрельбу по прохожим 18:35
В этом году в Подмосковье закроют все мусорные полигоны 18:34
Выкупленное у застройщиков жилье впоследствии продадут регионам 18:33
"Это не коронавирус": жена Кокшенова назвала причину его смерти 18:25
Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 14 июня 18:23
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом 17:59
Опрос: Почти половина украинцев хорошо относится к русскому языку 17:57
Болельщиков гостей не допустят на матчи РПЛ после рестарта сезона 17:54
На Кубани депутата и директора школы осудят за мошенничество 17:43
Глава Минспорта прокомментировал назначение Брагина 17:38
ЦБ решил перенести продажу банка "Открытие" из-за пандемии 17:33
В Петербурге суд оштрафовал поликлинику за нарушение санэпидрежима 17:33
Банки увеличили розничное кредитование после апрельского провала 17:28
Опыт по пересадке многослойной кожи впервые завершился успехом 17:22
Путина пригласили посетить приют для собак 17:19
Топ-10 самых популярных автомобилей в России в мае 17:17
Путину предложили ввести экологию в школьную программу 17:15
Берлин пригрозил США ответными мерами в случае санкций к "Северному потоку-2" 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 19:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые сделали из титаната кальция самый маленький в мире лазер

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербрг)

Международная группа ученых создала полупроводниковый нанолазер из наночастицы титаната кальция. Размер прибора - 310 нанометров, что в три тысячи раз меньше одного миллиметра, результаты работы ученых опубликованы в журнале "ACS Nano".

Фото: iStock
Ученые нашли способ уменьшить размер аккумулятора

Как сообщают в Университете ИТМО, ученые которого входили в исследовательскую группу, в перспективе нанолазер может быть использован при разработке чипов для оптического компьютера.

У нанолазера много особенностей. В частности, он излучает зеленый свет. Это серьезный прорыв, ведь зеленая часть видимого спектра раньше считалась для нанолазеров проблемой. У специалистов есть даже такое устойчивое выражение "зеленый провал". Дело в том, что у стандартных полупроводниковых материалов для светодиодов в зеленой области спектра происходит падение квантовой эффективности. В новой разработке эта проблема решена.

Вторая особенность - нанолазер может работать при комнатной температуре. Это тоже важно. Зачастую, в нанотехнологических разработках задаются условия, которые можно получить только в лаборатории, например, избыточное давление или крайне низкая температура. Это затрудняет применение разработок в реальной жизни, например, при создании каких-то обычных приборов, которые должны работать в стандартных условиях.

Излучаемый новым нанолазером свет легко регистрируется. Невооруженным глазом луч, конечно, не разглядеть, но при наблюдении в стандартный оптический микроскоп, зеленый свет заметен.

Лазер сделан из титаната кальция, этот минерал носит название перовскит. Это относительно редкий минерал, его активное изучение началось только в последние десятилетия. Особенность перовскита - кристаллическая решетка в форме куба, атомы титана в нем расположены в узлах, а атомы кислорода - в центре.

Исследования показали, что наночастица перовскита в форме куба может выполнять роль как активной среды, так и резонатора. Это переворачивает представление о лазерах, ведь для обычного лазера нужна активная среда, которая генерирует излучение, и оптический резонатор, он удерживает энергию внутри. В случае с перовскитом можно обойтись лишь одной наночастицей размером 310 нанометров. При возбуждении ее фемтосекундным лазером, она может поддерживать лазерную генерацию.

Исследования показали, что инновационный нанолазер способен выдержать миллионы актов накачки внешними импульсами.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря